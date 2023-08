Bazzani: “Beltran intelligente calcisticamente. Arthur un faro per Italiano”

Fabio Bazzani, ex attaccante tra le altre anche della Sampdoria e attuale seconda voce a DAZN, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per parlare dell'inizio di stagione della Fiorentina. Di seguito le sue parole: "La Fiorentina ha dimostrato a Genova di avere qualità enormi, così come il primo tempo con il Lecce. A Vienna non ha fatto una buona prestazione, ma è una partita che si gioca in 180 minuti. Credo che contro i giallorossi i viola dovessero fare di più, una squadra come loro non può farsi rimontare in quel modo. Non bisogna mai abbassare la tensione, anche quando sei sotto pressione. Come ha fatto nel primo tempo con il Lecce. Se i viola riescono a tenere alta l'intensità sono tra le migliori. Secondo me il problema di questa squadra parte dalla testa".