Battere l’Atalanta per riprendere il proprio passato: non chiamatela impresa

Stasera la Fiorentina si guarderà allo specchio. Vincere con l'Atalanta per tornare al passato, non cimatela impresa

Stasera alle 20.45 la Fiorentina affronterà l'Atalanta, in una sfida che assomiglia a uno scontro con il proprio passato. Si perché battere l'Atalanta, una delle squadre più temute in Europa, ormai in Champions League con continuità con un calcio sempre più spettacolare, non è e non deve essere un'impresa per la Fiorentina. Forse le ultime annate molto deludenti hanno annebbiato la memoria di questa squadra, ma un tempo non tanto lontano i viola venivamo considerati "l'ammazza grandi", quella squadra che chiunque trovava difficoltà ad affrontare. Con Italiano è lì che la Fiorentina deve arrivare, o meglio, ritornare.