Barone: “Franchi? Non siamo giocattolo della politica. Campi, Ridolfi: vi spiego”

Le parole di Joe Barone che accusa la politica fiorentina

Intervenuto durante la conferenza stampa di Rocco Commisso, anche Joe Barone ha preso la parola, in particolare riguardo il futuro del Franchi: "La previsione sul commerciale è importante capire chi gestirà questa parte, il canone d'affitto e la durata. Qui abbiamo una proprietà molto seria che ha fatto un investimento molto serio (oltre 450 milioni). Abbiamo un popolo fiorentino molto serio. Abbiamo bisogno di idee e risposte. Non possiamo essere ostaggi del mondo politico. La Fiorentina non deve essere un ostaggio della politica. L'architetto Casamonti e lo studio Arkea - continua - hanno lavorato per oltre un anno per varie opzioni: restyling del Franchi, Mercafir, Campi Bisenzio, Ridolfi, Campini. Non abbiamo solo un rendering, ma diversi e diversificati, anche sul Ridolfi perché il Comune ci ha portato a prendere in considerazione anche quella ipotesi. Sono quattro anni di lavoro, di crescita e visione, siamo qui a lavorare e per questo non vogliamo iniziare di nuovo un tam-tam tra politica e permessi perché abbiamo perso quattro anni".

Dove giocherà la Fiorentina durante i lavori di rifacimento del Franchi? Così Barone: "Qui si parla di utilizzare un progetto a cui sta lavorando il Comune, dove gioca il rugby, ma bisogna capire chi farà l'investimento. Giocare due anni lontano dal Franchi vuol dire perdere la capienza, la biglietteria e i diritti televisivi che vengono ripartiti ogni tre anni, senza considerare i ricavi da food and beverage. Sarebbe una perdita enorme, entro un anno dobbiamo avere un nuovo posto dove giocare e ad oggi questi dettagli non esistono: siamo preoccupati". Sul futuro di Italiano: "Inutile portare avanti le storie su Italiano, non esistono: è confermato e il futuro della Fiorentina è legato a quello del settore giovanile. Il lavoro mio e di Pradè è quello di portare avanti i nostri ragazzi e farli salire perché sono il futuro del calcio italiano". Viola Park? "Abbiamo fatto stamani un sopralluogo con 200 tifosi. Il Comune di Bagno a Ripoli e di Firenze stanno iniziando a fare dei saggi per il parcheggio, mi auguro che al più presto possano iniziare i lavori, gli espropri sono stati fatti. Per fine anno si potrà cominciare e ad aprile 2024 potrebbero finire".

Ancora sul Franchi: "E' un monumento, un bene del Ministero, ma non ho mai visto code davanti per visitarlo. Da parte nostra il treno è già passato (riguardo un possibile 'aiuto' economico da parte della società viola), l'investimento deve essere di Stato e Comune. Devono trovare loro gli strumenti in Italia ed Europa per portare avanti il progetto. Il Comune di Firenze e Nardella stanno lavorando per trovare dei fondi per andare avanti sul progetto Franchi. Il progetto deve andare avanti, ma noi abbiamo bisogno di risposte sul dove andare a giocare. Dobbiamo risolvere questo con il Comune, Campi Bisenzio è una storia del passato". Tour estivo in USA? "Stanno bloccando tanti stadi per un torneo tra squadre americane e messicane questa estate. Sarà molto difficile, lo faremo in Europa e siamo concentrati per fare il ritiro al Viola Park".