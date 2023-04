Barone: “Serata frutto della programmazione. Vicini alla squadra nelle difficoltà”

Nel prepartita di Sky Sport, il direttore generale viola Joe Barone ha preso la parola: "Questa serata è frutto di un cammino, un percorso, una programmazione da quando siamo arrivati. Abbiamo vissuto di alti e tanti bassi, questa partita in particolare per noi è molto delicata e serve giocarla con attenzione per portare a casa il risultato.

Abbiamo giocato tre competizioni, in campionato ci aspettavamo qualcosa in più ma è la prima volta che giocavamo in Europa e abbiamo dovuto abituarci agli infortuni e a giocare ogni tre giorni. Abbiamo sistemato tante cose, siamo stati vicini alla squadra e in questo percorso siamo stati accanto alla squadra nei momenti difficili".