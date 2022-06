Barone: “Club non in vendita, qui per lavorare. Mercato? Super preparati”

"Desidero dare un messaggio importante: la Fiorentina non è in vendita. È evidente che qualcuno non ci vuole bene e si vede: spesso alla gioia si contrappongono attacchi. Il club non è in vendita e voglio precisare: Commisso non cambia idea, è una persona che non ha bisogno dei soldi degli altri e la società non è in vendita. Siamo qui per lavorare per la città e per la tifoseria: si vede nell'investimento fatto di oltre 400 milioni. Oggi la Fiorentina è un orgoglio: siamo senza debiti e siamo qui per lavorare e chiedo alla tifoseria di restare accanto alla società. Queste notizie che vanno contro i momenti di gioia non fanno bene a tutti noi".