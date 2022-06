Clamoroso, la Fiorentina è in vendita? La “bomba” di calciomercato.com

"La Fiorentina è in vendita, anzi: avrebbe già addirittura un compratore. Si tratterebbe di un fondo arabo, pronto a investire 350 milioni di euro". Questa la bomba sganciata dal sito calciomercato.com che cita alcune fonti esclusive. Potrebbe essere questa la ragione per cui il mercato viola è in stato di impasse, con operazioni legate a prestiti, compreso quello prestigioso di Jovic. Dopo l’inaugurazione del Viola Park prevista per fine anno, ci sarebbe il passaggio di mano tra Commisso e gli arabi secondo quanto riporta l'articolo.