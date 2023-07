Barone: “Amrabat? Non sono arrivate offerte. Arthur non è un regalo, Sabiri…”

Intervistato da Sky Sport, il direttore generale viola Joe Barone ha toccato alcuni temi importanti di casa Fiorentina: "Primo ritiro storico al Viola Park? E' un'emozione abbastanza grande, dobbiamo ringraziare Commisso e la sua famiglia per quanto fatto dal 2019 per questo posto. Oggi abbiamo avuto la prima amichevole, è un enorme piacere. Peccato per i tifosi? Ci dispiace tanto, al momento non ci sono ma stiamo aspettando che lo stadio diventi agibile, speriamo presto. Conferma di Italiano? Da parte nostra non c'è mai stato il pensiero di separarci, anche lui è stato convinto da subito nonostante tante notizie: c'è entusiasmo nel lavoro che stiamo facendo. Abbiamo preso Parisi, stiamo lavorando per tutto ciò di cui il mister ha bisogno. Arthur? Non è un regalo, ma un giocatore che ha voluto per il mister per il centrocampo, domani ci saranno le visite e siamo stracontenti del suo arrivo. Sabiri? E' un acquisto fatto da gennaio, abbiamo portato un giocatore di qualità, che gioca nella sua nazionale e che può giocare sia sull'esterno che sulla trequarti e conosce bene il campionato italiano".