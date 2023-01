Bardazzi: “Roma-Fiorentina gara perfetta per Jovic. Dodò? Lo vedo timido”

Su Dodò e le mancanze

"Dodo? Lo vedo timido. L'unica grande partita la fece contro il Napoli, marcando perfettamente Kvaratskhelia. In zona offensiva sta deludendo. Terzic, invece, ha una bella gamba. Alla Fiorentina manca una punta, è inutile girarci intorno. Ieri Jovic ha sbagliato un gol che grida vendetta. Roma-Fiorentina potrebbe essere una partita per esaltarlo, perché è una sfida importantissima per i viola e in queste gare i giocatori importanti si esaltano da soli. Se non dovesse giocare lui contro i giallorossi, mi aspetto un giocatore già il giorno dopo, perché vuol dire che non credi più in lui".