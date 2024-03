Barak torna in nazionale. Con lui diversi giocatori del Viktoria Plzen

Antonin Barak ritrova, oltre ad un gol importantissimo, anche la convocazione in nazionale. La Repubblica Ceca, infatti, ha diramato la lista dei convocati che parteciperanno alle sfide amichevoli contro Norvegia e Armenia la prossima settimana. Per lui, sarà anche l'occasione buona per 'spiare' alcuni dei prossimi avversari del Viktoria Plzen come Kranac, Chory e Sulc.