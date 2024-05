Baby viola show con la Ternana, ma non basta: giocheranno i playout

L'asse dei giovani viola che regala la vittoria alla Ternana non basta per la salvezza diretta: giocheranno i playout

La Ternana dei tanti baby viola vince l'ultima gara del campionato di Serie B contro la FeralpiSalò, grazie alla rete di Distefano su assist al bacio di Amatucci. Il gol targato Fiorentina non basta però ai rossoverdi, perché con la vittoria dello Spezia contro il Venezia restano quint'ultimi in classifica e andranno a giocarsi i playout per evitare la Serie C contro il Bari, finito quart'ultimo.