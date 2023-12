ATF: “Trattamenti oltraggiosi a Budapest. Chiediamo intervento della Fiorentina”

I Sostenitori della Fiorentina hanno dovuto pagare ulteriore dazio dovendo obbligatoriamente gettare i propri soldi in moneta per terra, e in molto casi la rimessa è stata di cifre consistenti. Ed anche se non lo fossero state è arbitrario e non legale l'azione in tal senso da parte del personale di servizio del Club ungherese. Al termine dell'incontro i Tifosi sono stati riportati nel parco e da lì, per tornare ai rispettivi alberghi, hanno dovuto sottostare al ricatto da parte di tassisti disonesti i quali hanno richiesto fino a 100 € per effettuare una corsa verso la destinazione. Cifre assolutamente spropositate per il costo della vita in Ungheria. Alternative? Praticamente nessuna.

Che il clima legato alla partita non fosse certamente amichevole lo hanno provato fin dal giorno precedente anche diverse decine di Tifosi, i quali sono stati costretti dalla polizia di Budapest a rimanere nei pressi degli alberghi senza possibilità di spostamento. Siamo consapevoli che ogni paese gestisce l'ordine pubblico in base alle proprie leggi e che esse possono differire da stato a stato, ma il rispetto per la persona dovrebbe essere comune denominatore, almeno in Europa...

Chiediamo pertanto che ACF Fiorentina, segnali questo trattamento all'Uefa, di certo non pari a quello ricevuto dai Tifosi del Ferencvaros a Firenze e tenga conto, per le prossime partite in ambito europeo, di farsi indicare, oltre alle consuete disposizioni di prassi, anche l'esatto disciplinare relativo al trattamento al quale si deve sottoporre il Tifoso. Almeno egli avrà la possibilità di scegliere o meno se farsi umiliare in terra straniera”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Fiorentina senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Violanews per scoprire tutte le news di giornata sui viola in campionato e in Europa.