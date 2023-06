Aquilani non perde tempo: vuole un suo pupillo in viola al Pisa

Un'opportunità non troppo lontana e sicuramente molto familiare per Alessandro Bianco, perno del centrocampo di Aquilani nella Primavera di qualche stagione fa

Sta nascendo il nuovo Pisa targato Alberto Aquilani. Il Tirreno, nella sua edizione locale, fa il punto sulle richieste di mercato dell'ex tecnico della Primavera viola per il prossimo campionato di Serie B. Tra gli obiettivi in entrata del club nerazzurro sembrano esserci Tommaso Barbieri e Alessandro Sersanti della formazione Under 23 della Juventus. Poi il 25enne attaccante del Palermo Edoardo Soleri e soprattutto Alessandro Bianco, centrocampista della Fiorentina che è stato lanciato proprio da Aquilani ai tempi della Primavera.