Aquilani e la dedica per il Premio Scopigno: “Si chiude un cerchio”

Alberto Aquilani sta tentando di emergere in Serie B con il suo Pisa. La categoria è tosta e il tecnico si sta formando, ma senza dimenticare il suo bel passato alla Fiorentina. Infatti l’ex centrocampista oggi è stato premiato come...

Alberto Aquilani sta tentando di emergere in Serie B con il suo Pisa. La categoria è tosta e il tecnico si sta formando, ma senza dimenticare il suo bel passato alla Fiorentina. Infatti l'ex centrocampista oggi è stato premiato come miglior allenatore dei settori giovanili, nel premio Mario Scopigno. Aquilani ha espresso così la sua goia per il riconoscimento, ricordando il suo passato viola. Queste le sue parole: