Antognoni: “Per chi pagherei il biglietto? Zero dubbi. Al Franchi entro gratis”

"Nazionale? Difficilmente Mancini si schioda dal 4-3-3, ormai è un sistema consolidato, ma io penso che servano i giocatori giusti per attuare un certo modulo. La Nazionale rimane l'obiettivo principale di ogni giocatore: è chiaro però che se qualcuno al momento di unirsi alla selezione è claudicante debba fare delle valutazioni. Campionato? Nella prima parte hanno brillato Atalanta e Udinese mentre le big sono un po' in ritardo sulla tabella di marcia. Secondo me le squadre più attrezzate riusciranno a riprendere il percorso. Gli allenatori in crisi? I tecnici sono quelli che ci rimettono sempre per primi, ma la questione economica è sempre da tenere di conto. Il biglietto lo pagherei per il Milan, che fa davvero un bel calcio. Al Franchi entro gratis, non ho problemi (ride, ndr), molte volte ho visto l'Empoli che ha tanti giovani interessanti".