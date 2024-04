Antognoni ed il tabù dei Thuram: Lilian e Marcus sogni irrealizzati per la sua Viola

Proprio nella giornata odierna Giancarlo Antognoni ha compiuto 70 anni. Un traguardo importantissimo a livello personale per l'Unico Dieci, figura fondamentale per la storia della Fiorentina, prima in campo ovviamente e poi dietro alla scrivania, da dirigente sportivo. Come elemento cardine della società gigliata sotto la presidenza Cecchi Gori portò, in tandem con l'allora d.s. Oreste Cinquini, tanti giocatori importanti in riva all'Arno, su tutti ad esempio un certo Manuel Rui Costa, strappato alla concorrenza di mezza Europa. Anche nell'estate del 1996 Antognoni sfiorò un doppio colpo niente male in termini di mercato: il difensore francese Lilian Thuram ed il centrocampista Pavel Nedved. Entrambi stavano per firmare con la Fiorentina, ma i loro club d'appartenenza dell'epoca (rispettivamente Monaco e Sparta Praga), in extremis, cambiarono le carte in tavola facendo saltare l'accordo. Una vera e propria disdetta per Antognoni, considerando il valore poi espresso dai due calciatori in Italia ed a livello internazionale.