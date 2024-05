Angelozzi: “Tutti volevano l’esonero di Italiano allo Spezia. Ma non mollai”

Gli inizi di Vincenzo Italiano allo Spezia non furono semplici. Ma Guido Angelozzi credeva nel tecnico, e andò per la sua strada

"Quando ero nella dirigenza della Spezia avevamo perso le prime 8 gare con Italiano in panchina. Tutti volevano il suo esonero, dal sindaco della città alla tifoseria. Mi presi gli insulti, e qualsiasi commento di disapprovazione per la decisione di confermarlo. Da quel momento iniziammo una cavalcata, che ci portò alla Serie A. Io non cambio mai i miei uomini, per loro vado in guerra"