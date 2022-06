Amoruso: “Milenkovic? 15 milioni per sostituirlo non bastano. Mandragora ok”

Intervenuto a Radio Bruno, l'ex viola Lorenzo Amoruso ha fatto il punto sul momento viola: "Prima del mondiale ci saranno quindici partite di campionato, la Conference, temperature alte, gare ogni tre giorni: abbiamo bisogno di dare all'allenatore due titolari in ogni ruolo, o almeno che la differenza sia leggera tra titolari e rincalzi. Mandragora? Ci avrei scommesso, Pradè lo ha avuto a Udine e con la Juve i rapporti sono buoni, è normale. Quella tipologia di giocatore deve essere in sintonia totale con le idee dell'allenatore, visto che è il catalizzatore e la squadra deve permettergli di giocare più palloni possibili per metterti in evidenza. Deve essere pronto a smarcarsi, a ricevere il passaggio, può essere il giocatore idoneo per questa Fiorentina.