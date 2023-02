Amoruso: “Braga fragile difensivamente. In Italia spazi così non te li lasciano”

"Si sapeva già prima della gara di ieri che la difesa del Braga non era granché, i loro difensori stanno sempre a tre metri di distanza tra di loro e lasciano tantissimi spazi. La Fiorentina è stata perfetta difensivamente e molto mobile in fase offensiva. E' chiaro che poi domenica con l'Empoli sarà tutta un'altra partita. Quest'anno la squadra di Italiano sta perdendo molto con le squadre inferiori tecnicamente. Celebrare Jovic è facile, ma io voglio sottolineare la prova di Cabral, in grado di segnare due gol in pochi minuti. Italiano penso che però continuerà ad insistere sul serbo, anche se secondo me gli è stato dato troppo tempo in una posizione da centravanti che non gli compete, visto che non è in grado di giocare spalle alla porta. Campionato? La vittoria di ieri non deve illudere l'ambiente, Italiano non ha fatto nulla di speciale tatticamente, era risaputo che il Braga difensivamente era facile da perforare. In Italia le squadre non ti lasciano determinati spazi. Va ricordato che la Fiorentina è a + 7 dal Verona terzultimo. Ovviamente il mio augurio è che la gara di ieri possa dare uno slancio anche in Serie A, dove comunque la zona Europa è a -6. Gol di Cabral? Nella sua prima rete ciò che mi ha impressionato è la sua capacità di proteggere palla, caratteristica che Jovic non ha".