Allenamento viola: le indicazioni su Jovic, Nico Gonzalez e Amrabat

Allenamento pomeridiano per la Fiorentina al Viola Park, con alcuni giocatori che si sono aggregati nelle ultime ore al gruppo viola. Primo giorno di lavoro per Nico Gonzalez e Sofyan Amrabat che, come prevedibile, hanno svolto dei carichi di lavoro diversi dagli altri. L'argentino ha partecipato solo alla prima parte della seduta, per poi effettuare un lavoro personalizzato. Ritorno in gruppo di Jovic, dopo i problemini che gli hanno fatto saltare l'amichevole con il Catanzaro. Ancora a parte Sottil, Barak e Pierozzi. Da segnalare anche l'arrivo di Gori e Corradini al centro sportivo, i due ex Primavera in attesa di una nuova collocazione in prestito.