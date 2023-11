Al via la vendita libera in Curva Ferrovia. Fiorentina-Juventus è vicina al…

La Fiorentina ha comunicato la vendita libera in Curva Ferrovia e la disponibilità di poche migliaia di biglietti per la sfida contro la Juventus

La febbre da Juventus è già iniziata più di una settimana fa, con i biglietti in Curva Fiesole finiti lo stesso giorno del rilascio. Oggi la Fiorentina ha voluto comunicare la possibilità di prendere gli ultimi biglietti disponibili, anche senza tessera in Curva Ferrovia. Di seguito il comunicato:

A seguito delle nuove disposizioni di vendita è possibile procedere all’acquisto dei biglietti di Curva Ferrovia senza l’obbligo di tessera, sia online che nei punti vendita Vivaticket della Toscana. Possono acquistare soltanto i residenti in Toscana. Disponibile per questo settore la tariffa Under 14 oltre che l’intero. Rimane attiva anche la tariffa generazione viola che consente di acquistare da un minimo di 2 biglietti fino ad un massimo di 4 i biglietti a tariffa scontata, per i possessori di InViola Premium/Gold Card