Agresti: “Giusto mandare via Iachini, non gode della fiducia totale di tutta la società”

Stefano Agresti, direttore di calciomercato.com, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole: “Incredibile che Castrovilli e Biraghi, sabato a Parma per giocatore, non possano attraversare Firenze per andare a Coverciano e rispondere alla chiamata della Nazionale. Fiorentina? Mi aspetto delle novità. Provo affetto nei confronti di Iachini ma credo sia giusto mandarlo via, non gode della fiducia totale di tutta la società. Credo che ci debba essere un rapporto di fiducia tra il tecnico e la dirigenza. Se non si crede più in lui è giusto cambiare, altrimenti vorrebbe dire andare avanti per mancanza di alternative”.