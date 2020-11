Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, che ha commentato le ultime vicende viola: “Prandelli ha l’accordo con Pradè e Barone, ma la decisione spetta all’uomo che sta nel New Jersey. Prandelli ha scritto pagine di un romanzo meraviglioso a Firenze, ha creato una squadra-famiglia e tutti ci ricordiamo le imprese con il Liverpool, tutti gli vogliamo bene e proprio per questo ho paura che si deturpi la sua immagine intatta. Questa squadra ha molti difetti, magari non è così brutta ed è meglio di quello che sembra ma è molto accidentata e Prandelli rischia di intaccare l’immagine meravigliosa di quella Fiorentina. Lo 0-0 di Parma? Due feriti sono meglio che un morto, sembrava questo l’andamento della gara. Non è andata meglio rispetto alle uscite precedenti, mi stavo per addormentare. Quel sorriso di Castrovilli non mi è piaciuto, ma sommato alla facce di Callejon, Ribery nelle scorse uscite si notano questi gesti “anarchici” di giocatori che non credono più nell’allenatore. Anche la fisiognomica di Iachini è cambiata, dire che Sepe è stato il migliore in campo è fantasia e sintomo di confusione perché è indifendibile. Il calcio di Iachini va bene per salvarsi, non per ricostruire l’orizzonte di una squadra. Non rischiamo la Serie B, ma qualcosa di peggio: la noia, la disaffezione, un nulla che avanza perché passeremo domeniche a guardare la Fiorentina annoiati”.

