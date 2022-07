ACF incontra Ramadani. Sul tavolo un triennale per Milenkovic

L'addio di Milenkovic alla Fiorentina potrebbe non essere più così scontato, almeno in questa estate. E dopo le parole di Vincenzo Italiano , che si è detto speranzoso che possa restare in Viola, arrivano altri aggiornamenti sul futuro del difensore serbo. A darli è la giornalista Rai Sara Meini.

La società vuole tenere il serbo con sé, tuttavia, c'è una promessa fatta al suo entourage che deve essere mantenuta. Come confermato dallo stesso Pradè, la Fiorentina non si opporrà ad una cessione (sempre che arrivino le cifre giuste, 15-20 milioni). Tuttavia, se Nikola sceglierà di non andare, il board del club è pronto ad offrirgli un triennale. Tutti temi che sono stati ribaditi da Joe Barone e Daniele Pradè questa mattina a Fali Ramadani, procuratore di Milenkovic. L'incontro è avvenuto questa mattina ed è servito per ribadire la volontà della società al super procuratore che, intanto, sta raccogliendo diversi sondaggi per quanto riguarda il suo assistito.