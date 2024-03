24/03/2007: Pazzini fa tris a Wembley. Quando i bomber viola dominavano in azzurro

Toni in Nazionale maggiore, il Pazzo in Under 21: quelli erano gli anni dei centravanti della Fiorentina di Prandelli in Nazionale

Diciassette anni fa, il 24 marzo 2007, l'Under 21 azzurra allenata allora da Pierluigi Casiraghi disputa un'amichevole in casa dell'Inghilterra per celebrare l'inaugurazione del nuovo Wembley, costruito sulle ceneri dello storico vecchio impianto londinese. In quell'occasione la selezione giovanile italiana è guidata in attacco da un certo toscano doc, Giampaolo Pazzini, attaccante di proprietà della Fiorentina. Proprio il centravanti classe 1984 è assoluto protagonista della partita, durante la quale sigla una memorabile tripletta. Tre gol di pregevole fattura, il primo dopo pochi secondi dal calcio d'inizio e che, dunque, rappresenta la primissima rete segnata all'interno del nuovissimo stadio britannico.