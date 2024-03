UNDER 17: il punto dei tre gruppi serie A/B

Anche in questo torneo le squadre sono suddivise in tre gruppi con le stesse modalità (divisioni geografiche e numero di società partecipanti ai gironi) dei campionati Under 15 e Under 16. Invece la qualificazione alle fasi finali segue un metodo diverso e, forse, più complesso. Le prime due squadre si qualificano direttamente ai quarti di finale, terza e quarta, insieme alle due migliori quinte, vengono accoppiate tenendo conto di una graduatoria di merito e si affronteranno in due turni a gare uniche. Le formazioni vincenti dei due incontri si affiancheranno alle sei ammesse direttamente ai quarti di finale e si sfideranno in gare di andata e ritorno. Le vincenti parteciperanno all'ultima fase, in campo neutro, con partita secca sia per le semifinali che per la finale scudetto. Risultati e classifiche completi su numericalcio.it.