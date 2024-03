UNDER 16: il punto dei tre gruppi serie A/B

Continuiamo la nostra rassegna dei campionati nazionali giovanili con gli UNDER 16 vedendo, ad oggi, come si comportano le squadre nei tre gironi nei quali sono state divise. I gruppi degli Allievi sono sovrapponibili, così come il calendario delle partite, con quegli degli Under 15 per facilitare le trasferte delle varie società. Anche in questo campionato sono 40 le formazioni concorrenti ( 20 di A e 20 di B), i gironi A e C con tredici compagini, il B con 14. Tutti i risultati e le classifiche complete su numericalcio.it.