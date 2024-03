UNDER 15: il punto dei tre gruppi serie A/B

Iniziamo il nostro riassunto dai più giovani, gli Under 15. Le 40 squadre partecipanti sono state divise in tre gruppi A (nord ovest) B (nord est) e C (centro sud) rispettivamente formati da 13, 14 e 13 società. Ai play off scudetto saranno ammesse 16 formazioni, le prime cinque dei gironi A e C (a tredici squadre) sei del girone B (quattordici squadre). I quarti di finale e le semifinali saranno ad eliminazione diretta con partite di andata e ritorno, la finale in gara unica in campo neutro.