Nessun problema per il Primavera Pierozzi. Tac negativa, il giocatore è a casa

Paura rientrata per il Primavera Niccolò Pierozzi. Il giovane centrocampista della Fiorentina era stato portato all’Ospedale San Giovanni di Dio a Torregalli per dei controlli a causa ad una botta alla testa. Nella sfida di oggi contro il Sassuolo, Pierozzi era caduto a terra sbattendo la testa sul terreno in seguito ad una una forte pallonata. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, fortunatamente, la tac effettuata è risultata negativa. Il giocatore si trova infatti già nella propria abitazione.

Quinto (vice Aquilani): “Pari che ci sta stretto. Faccio i complimenti ai ragazzi”