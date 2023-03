La Fiorentina verso il Viareggio, Aquilani chiarisce: “Ecco chi giocherà”

Novità importante per quanto riguarda la Fiorentina verso la 73ª Viareggio Cup , in programma dal 20 marzo al 3 aprile.

"Al Viareggio non andremo noi ma la Under 18, con qualche ragazzo che ha giocato meno", ha chiarito Alberto Aquilani, allenatore della Primavera gigliata. Ai nastri di partenza, quindi, ci saranno i classe 2005 di Christian Papalato. La Fiorentina nel girone eliminatorio affronterà gli statunitensi della FA Euro New York, i nigeriani del Kakawa e il Monterosi.