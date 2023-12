Il mercato non si ferma mai, e la Fiorentina consolida la sua "amicizia" con il Grosseto. Ceduti in prestito due giovani

La partnership fra Grosseto e Fiorentina si rafforza, anche sul mercato. Infatti alla società militante in Serie B i viola presteranno due giovani a gennaio. Il primo è Bruno Prati, difensore centrale classe 2004. Il secondo è il centrocampista della Primavera Niccolò Falconi, per lui sarà la prima esperienza in una prima squadra. A riportarlo è GrossetoSport