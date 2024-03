Giovanili Viola – Le partite del fine settimana

Gli Under 18 reduci dalla pesantissima sconfitta per 5-o in casa dell'Atalanta proveranno a riprendere il loro cammino verso i play off fra due settimane al Viola Park contro la Roma quarta in classifica con 42 punti (Fiorentina sesta con 40 punti).

Gli Under 17 andranno a Roma contro la Lazio, quarta con 31 punti. I Viola sono una bella realtà del girone C di questo campionato, sono primi in classifica con 58 punti a +9 sull'Empoli.

Under 16 e Under 15 sono reduci dalla trasferta dolce e amarissima di Catanzaro, i più grandi hanno vinto 4-0 mentre l'Under 15 ha inaspettatamente perso 4-1 contro gli ultimi in classifica. Il 7 aprile al Viola Park ci sarà il doppio confronto con il Bari. Attualmente le due classifiche dicono che gli Under 16 sono quinti a pari merito con Frosinone e Lecce mentre i più giovani hanno perso il primo posto in classifica e sono scivolati al terzo dietro a Roma ed Empoli.

