FOTO VN – Fumogeni viola al Dall’Ara. Grande atmosfera per la finale di Coppa Italia

Sesta finale consecutiva di Coppa Italia per la Fiorentina Primavera, che in questi minuti sta sfidando il Torino al Renato Dall'Ara di Bologna (Segui la Cronaca Live su Violanews). Un centinaio i tifosi viola arrivati in Emilia-Romagna per sostenere la squadra di Galloppa. Tanti cori e alcuni fumogeni a colorare uno stadio che stasera è di predominanza viola. Anche uno striscione che recita "Per battere il Toro ci vogliono 11 matador". Insomma una buona cornice di pubblico per una gara importantissima per la storia della Fiorentina Primavera