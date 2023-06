FOTO – Distefano: “Si è chiusa una tappa importante della mia vita”

“Anche quest’anno è andato via. È difficile trovare le parole, forse un grazie non basterebbe, mi ritengo grato e fortunato ad aver fatto parte di questo gruppo, che per me è diventato come una seconda famiglia. È stato un viaggio meraviglioso che purtroppo si è concluso in un modo che non meritavamo, ma la vita, il calcio è anche questo. Si è chiusa una tappa molto importante della mia vita che mi ha lasciato tante cose belle, tante emozioni, tanti momenti vissuti insieme a voi che mi porterò sempre dentro. Grazie al mister, al suo staff ma soprattutto ai miei compagni. GRAZIE⚜️💜”.