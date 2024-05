Fasi finali campionato U-15: i viola di mister Pettinari sbancano Verona

Passando alla cronaca, all’Antistadio Tavellin di Verona, i gigliati partono in quinta con una magia di Bianchini al 10'. Dai venticinque metri, pesca di contro-balzo il jolly che fa insaccare la sfera sotto l'incrocio. L'Hellas, comunque, non demorde e, forte del fattore casa, tiene alta la pressione sui viola cercando anticipi e contrasti in posizioni alte del campo. Nella ripresa, questo gioca a sfavore dei gialloblu. Bayoko, commette fallosi Del Giudice e prende la seconda e determinante ammonizione.

Nonostante l'inferiorità, persiste incessante il forcing locale, ma, una volta prese le misure agli attacchi gialloblu,( eccellente lavoro difensivo di Scarpelli, Melani e Mazzi), per la Fiorentina si aprono praterie in contropiede. In pieno recupero, proprio in ripartenza, Bellacci chiude i giochi in favore della Fiorentina.

Appuntamento per la gara di ritorno, dunque al Viola Park il 19 maggio ore 11. La squadra che la spunterà, se la vedrà poi ai quarti di finale contro una tra Milan e Torino. Regolamento e cronaca da canteraviola.com

