Aquilani in sala stampa: “Ragazzi encomiabili, sembra assurdo ma sono soddisfatto”

"Arrivare a giocare così tante finali ci deve rendere orgogliosi. Ai ragazzi ho detto: non m'interessa l'arbitro né nient'altro. Vado via con una medaglia che pesa più di quelle delle vittorie, sono stati encomiabili contro una super potenza come la Roma. Ovviamente dispiace uscire sconfitti per il lavoro fatto in questa partita, ma cosa posso recriminare a questi ragazzi? Sono degli eroi, ragazzi cresciuti a Firenze e dintorni che competono alla pari con squadroni. Assurdo dirlo, ma sono soddisfatto di quello che ho visto. La reazione dopo la sconfitta è quello che ora mi preme di più, devo capire se i ragazzi hanno la forza di accantonare tutto e ripartire con la testa e con le gambe. Sostituire gli ammoniti? Faccio l'allenatore da pochi anni, è un aspetto sul quale lavorare".