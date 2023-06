Ottima notizia per Endri Dama, giovane attaccante della Fiorentina. Il classe 2005 infatti, è stato convocato dall'Albania under 19

Ottima notizia per Endri Dama, giovane attaccante della Fiorentina. Il classe 2005 infatti, è stato convocato dall'Albania under 19. Ervin Bulku ha diramato infatti la lista dei convocati per i prossimi impegni della sua selezione, le amichevoli col Kosovo, in programma il 14 e 16 giugno. Altra ottima notizia per il vivaio della società viola.