Agostinelli sr: “La Fiorentina crede in Vittorio, Commisso se lo è portato a casa. E pensare che…”

Federico Agostinelli, padre del giovane viola Vittorio, ha parlato a Juvenews: “Rissa di Torino? Gli servirà da esperienza, cosi la prossima volta se ne va dalla parte opposta. Condanno entrambi i gesti, però è stata una reazione, che mi ha spiazzato, dovuta a una provocazione. Trasferimento dalla Roma alla Fiorentina? De Sanctis, nuovo ds giallorosso, ci dice ‘vai in scadenza fra un anno, devi firmare sennò non ti facciamo giocare’. Avevamo richieste da Atalanta, Torino, Milan, Inter e Fiorentina, che lo ha voluto a tutti i costi. Vittorio è venuto a Firenze un po’ a malincuore perché speravamo in un ripensamento della Roma, ma una volta arrivati qui è cambiato tutto. È stato accolto benissimo ed è cresciuto tantissimo, credono in lui e lo coccolano, Commisso se lo è portato a casa”.

