Serie B, il Tar ne riammette solo una tra Lecco e Reggina: la situazione

Il Lecco “torna” in serie B, mentre c'è la conferma del no alla Reggina, il cui ricorso è stato dichiarato "improcedibile". Il Tar del Lazio sposa le decisioni che aveva preso il consiglio federale del 7 luglio sulle iscrizioni e riforma per metà (quella che riguarda appunto i lombardi) il verdetto della sezione del Collegio di garanzia del Coni. Questo quanto troviamo scritto su Gazzetta.it .

E adesso?

L'articolo dell'edizione online della rosea prosegue spiegando come la decisione del Tar rappresenti un passo verso la definizione dei ranghi del prossimo torneo di B anche se la Federcalcio ha deciso di aspettare il Consiglio di Stato, ultima tappa della giustizia amministrativa, che dirà l’ultima parola il 29 agosto. Intanto però il Lecco riconquista il posto meritato sul campo, mentre per la sostituzione della Reggina resta pronto il Brescia. In ogni caso, il torneo di B partirà con le famose x e y in attesa del Consiglio di Stato. Domani, invece, il Consiglio federale inserirà l'Atalanta under 23 nei ranghi della serie C dopo l'esclusione del Siena.