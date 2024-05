Playout Serie B, Ternana in campo con i cinque viola in prestito: ecco com’è andata

E' stata una gara a nervi tesi quella del San Nicola, nell'andata dei play out di Serie B che vede sfidarsi Bari e Ternana. E per l'occasione, la squadra umbra, vera e propria colonia viola, ha schierato dal primo minuto tutti e cinque i calciatori in prestito dalla Fiorentina: Lucchesi, Favasuli, Dalle Mura, Amatucci e Distefano. La sfida è terminata con il punteggio di 1-1 in virtù delle reti di Nardi (per i padroni di casa) e l'ex Cagliari Gaston Pereiro per gli ospiti. Punteggio che sorride alla squadra rossoverde che avrà a disposizione due risultati su tre (in virtù del miglior piazzamento) nella gara di ritorno per mantenere la categoria. Tutti i risultati di Serie B li trovi su Numericalcio