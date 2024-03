Sky: “Lotito pensa a due bomber ex Lazio per il post Sarri”

Dopo l'esonero, non tanto a sorpresa di Sarri, Lotito sta pensando a due bomber ex Lazio per sostituire il tecnico toscano

Sarri si è dimesso. Adesso Lotito deve guardarsi intorno per portare a termine la stagione insieme a un nuovo allenatore. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, Una prima ipotesi per la panchina della Lazio risponde al nome di Tommaso Rocchi. L'ex attaccante potrebbe arrivare ad interim. Oltre al nome di Rocchi (che è molto stimato da Lotito e che potrebbe fare un percorso simile a quello di Simone Inzaghi), altre due idee rispondono al nome di MiroslavKlose e Cristian Brocchi (entrambi ex giocatori della Lazio come Rocchi).