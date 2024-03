Clamoroso! Sarri si è dimesso, non è più l’allenatore dalla Lazio

Maurizio Sarri non è più l'allenatore della Lazio. A lanciare la notizia è la Gazzetta dello Sport annunciando le dimissioni del tecnico

Adesso sembra davvero fatta. Maurizio Sarri si è dimesso dalla Lazio. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico toscano avrebbe appena rassegnato le dimissioni dal club biancoceleste dopo l'ennesima sconfitta in campionato arrivata ieri contro l'Udinese. Sarri era da tempo che non si sentiva più parte del progetto Lazio e i malumori della piazza confermano queste voci. Adesso c'è da capire chi prenderà il suo posto da qui alla fine della stagione.