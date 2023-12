Dopo il successo di Coppa Italia ai calci di rigore contro il Parma, la Fiorentina si prepara per la prossima sfida di Serie A contro la Roma all'Olimpico. Un match molto complicato, visto anche il momento di ripresa dei giallorossi, ma di fondamentale importanza per restare in zona Champions. Un eventuale successo permetterebbe ai viola di superare in classifica proprio la squadra di Mourinho, avanti di un solo punto.

Nei giallorossi potrebbe ritrovare posto dall'inizio Kristensen a destra, scalzando Karsdorp, mentre sul lato opposto ci sarà Spinazzola . In porta Mourinho si affiderà al solito Rui Patricio e in difesa le scelte sono contate , quindi spazio a Mancini , Llorente e N'dicka . Anche a centrocampo c'è emergenza, con Cristante e Paredes che potrebbe essere affiancati dall'acciaccato Pellegrini o dal giovane Bove. Davanti sempre i soliti: Dybala e Lukaku .

La Fiorentina cambierà quasi per intero la formazione scesa in campo mercoledì in Coppa Italia. In porta tornerà Terracciano, con Kayode confermato a destra e Biraghi a sinistra. Al centro, insieme al solito Milenkovic, sarà nuovamente la volta di Martinez Quarta. In mediana pronta a riassestarsi la coppia Arthur-Duncan, con Bonaventura avanzato sulla trequarti. A destra, viste le condizioni da valutare per Nico Gonzalez, sarà la volta di Ikoné, con Sottil a sinistra. Davanti è ancora Beltran favorito su Nzola.