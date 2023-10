Fiorentina-Ferencvaros è la seconda partita del girone F per la squadra di Vincenzo Italiano, reduce dal pareggio in casa del Genk all'esordio. Al "Franchi" arriva la compagine ungherese di Dejan Stankovic che è a quota tre punti, forte del successo 1-3 in rimonta sui serbi dell Cukaricki. Arbitra l'incontro Daniel Schlager (Germania).