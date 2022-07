Zanoli: “Con il rinnovo la Fiorentina ha dimostrato di credere in me”

”Sono felicissima del rinnovo perché signiffica che la Fiorentina crede in me e ne sono orgogliosa e non vedo l'ora di ricambiare la fiducia e dimostrare sul campo le mie qualità. Credo tanto nel progetto viola, una società che punta molto sulle giovani e dunque questo è il posto giusto per crescere. L'anno scorso è stato difficile per me e non vedo l'ora di tornare in campo e mettermi a disposizione dell'allenatrice, dello staff e delle mie compagne. È stata dura stare lontana da questa maglia per via dell’infortunio. Ruolo? Nasco come difensore però sono moderno, mi piace tanto attaccare e se la coach vorrà mettermi in zone di campo più offensive cercherò di dare il 100 per cento in qualsiasi ruolo giocherò”.