Sabatino leader: “Ancora lontane dal top, con l’Inter serve il 100% per ribaltarla”

Ai microfoni del media ufficiale della Fiorentina è intervenuta anche Daniela Sabatino, capocannoniere delle viola e autrice anche oggi della rete che ha sbloccato la gara del “Bozzi”:

Il campo non è stato dalla nostra parte, ma neanche dalla parte del Napoli. Era quasi impraticabile, per fortuna siamo riuscite a portare a casa questa vittoria. Era fortemente voluta e siamo felici di averla portata a casa. L’approccio è stato buono, ma ancora siamo lontane da quello che vogliamo realmente. Però prima del diluvio la squadra credo abbia disputato una buona partita. Era importante portare via i tre punti, dopo la batosta subita in Coppa Italia (2-0 con l’Inter ndr). La prossima deve essere una settimana tranquilla, nella quale lavorare al meglio. Dobbiamo capire che dando tutte il 100% possiamo ribaltare il risultato tranquillamente. Mi aspetto una bella gara, faremo di tutto per ribaltare l’andata.