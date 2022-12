La rinascita della Fiorentina femminile di nuovo al top

Le ragazze viola sono terze in classifica alle spalle di Roma protagonista anche in Champions League e Juventus che proprio nell'ultima giornata è andata a vincere in casa della capolista. E proprio alla ripresa del campionato il 14 gennaio le ragazze di Panico saranno impegnate a Roma per cercare di tornare in corsa per la vittoria finale. In classifica sono 5 i punti che dimidino la Fiorentina dalla Roma ed è per questo che il match potrebbe riaprire le poste alle viola. In classifica oltre alle tre squadre nominate troviamo più indietro le milanesi e poi una voragine che divide tutte le altre dalle prime cinque.