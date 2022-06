Fiorentina Femminile, nuovo innesto dagli Stati Uniti

Nuovo innesto per la Fiorentina Femminile, che si assicura le prestazioni di Zsanett Kaján. La calciatrice ungherese classe '97, dopo gli esordi in patria, si è trasferita negli States dove ha frequentato l'università di St. John's prima di essere scelta al draft 2022 dagli OL Reign con l'ottava scelta assoluta. Attaccante, la Kaján non aveva ancora esordito nella NWSL ma avrà l'opportunità di giocare con più continuità in Italia.