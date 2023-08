Fiorentina Femminile: amichevole con le campionesse d’Italia prima della Serie A

È stato ufficializzato il secondo impegno della Fiorentina Femminile, sempre al lavoro per il debutto in campionato di metà settembre. Come si legge sul sito ufficiale, mercoledì 30 Agosto le Viola di Coach Sebastian De La Fuente sfideranno nella capitale la AS Roma. Contro le campionesse d'Italia in carica, in un test match di preparazione. L'incontro si giocherà al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti a porte chiuse, con calcio di inizio ore 17.30.