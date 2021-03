Fiorentina Femminile – Formazione ufficiale vs Sassuolo

Dopo il KO in Champions League col Manchester City e in vista del ritorno, previsto giovedì a Firenze; la Fiorentina Femminile va a caccia del riscatto contro il Sassuolo. C’è da “vendicare“ il ko nel derby contro la Florentia, e il tecnico Cincotta non è tranquillo: «In questo momento lo spirito è di estremo sacrificio e grande umiltà. Per la prima volta c’è grande preoccupazione, lo scenario è questo e non quello che vorremmo fosse». Il Sassuolo è un avversario impegnativo, tanto da occupare attualmente il terzo posto in classifica. Fischio d’inizio in programma alle 14:30 allo stadio “Ricci” di Sassuolo.

CLASSIFICA e RISULTATI della Serie A Femminile su Numericalcio.it

FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO: Lemey, Philtjens, Mihashi, Pirone, Brignoli, Orsi, Tomaselli, Santoro, Cambiaghi, Lenzini, Filangeri.

A disposizione: Brundin, Monterubbiano, Fuentes del razo, Sassi, Spallanzani, Battelani, Pellinghelli, Lauria, De bona. Allenatore: Gianpiero Piovani

FIORENTINA (4-3-3): Schroffenegger; Quinn, Cordia, Adami (C), Zanoli; Middag, Neto, Vigilucci; Thogersen, Sabatino, Clelland.

A disposizione: Ohrstrom, Breitner, Monnecchi, Piemonte, Forcinella, Baldi, Papi, Mazzoni, Mani. Allenatore: Antonio Cincotta