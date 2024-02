Femminile, estratto il calendario della poule Scudetto. Il cammino della Fiorentina

In mattinata è stato sorteggiato il calendario della Seconda Fase della Serie A Femminile 2023/24. Le ragazze di mister De La Fuente inizieranno la rincorsa allo Scudetto e alla Champions League dal Sassuolo. Poi sarà la volta dell'Inter, al Viola Park e della Juventus in trasferta. La quarta giornata sarà di riposo per le ragazze viola. Chiuderà i gironi di andata della poule Scudetto la gara casalinga contro la Roma. Nel turno di ritorno i campi saranno invertiti e il sipario calerà nel weekend del 18 Maggio. Inizio previsto invece per il weekend del 15 Marzo